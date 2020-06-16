РИАМО - 16 июн. Лучших результатов по обработке обращений жителей добились в муниципальных центрах управления регионом в Королеве, Раменском округе, Реутове, Истре и Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

В Госадмтехнадзоре Московской области подвели итоги работы муниципальных центров управления регионом (МЦУР) по эффективности отработки обращений населения за период с 5 по 10 июня 2020 года

«Лучших результатов в работе с обращениями граждан достигли МЦУР городских округов Королев, Раменский, Реутов, Истра, Серпухов, Чехов, Зарайск, Лотошино, Бронницы, Котельники, Ивантеевка, Молодежный, Восход, Звездный городок, Электрогорск, Серебряные Пруды», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Основные критерии качества работы МЦУР - отсутствие или низкий процент отложенных к рассмотрению обращений, повторных замечаний по ранее направленным жалобам, а также просроченных ответов.

Центр управления регионом создали в Подмосковье по указу президента России в конце 2018 года.