РИАМО - 16 июн. Более 28,5 миллиона рублей дивидендов поступят от «Мособлэнерго» и «Мособлвокзала» в бюджет Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства имущественных отношений.

Решение о перечислении были приняты на предгодовых заседаниях совета директоров этих компаний.

«В прошлом году от данных акционерных обществ в бюджет Московской области поступило 22,4 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Согласно законодательству Московской области, акционерные общества ежегодно должны перечислять в областной бюджет не менее 50% от чистой прибыли после вычета из нее поступлений по тарифицируемым видам деятельности.