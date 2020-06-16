РИАМО - 16 июн. Более 28,5 миллиона рублей дивидендов поступят от «Мособлэнерго» и «Мособлвокзала» в бюджет Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства имущественных отношений.
Решение о перечислении были приняты на предгодовых заседаниях совета директоров этих компаний.
Согласно законодательству Московской области, акционерные общества ежегодно должны перечислять в областной бюджет не менее 50% от чистой прибыли после вычета из нее поступлений по тарифицируемым видам деятельности.
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