РИАМО - 16 июн. Москомархитектура не согласовала архитектурно-градостроительное решение проекта перестройки и расширения тоннеля рядом с арт-кластером Artplay в Сыромятническом переулке, говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Сети появилась информация, что тоннель собираются перестраивать и расширять, так как сооружение нуждается в полной реконструкции.

«Однако, данный проект не получал свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР) Москомархитектуры ни в представленном виде, ни в каком-либо другом», - говорится в сообщении.

Железнодорожный путепровод над Сыромятническим проездом был построен в 1865 году для железнодорожной линии Москва-Курск. Сооружение представляет из себя кирпичную арку. Здесь проходят трамвайные пути, соединяя Большой Полуярославскйи переулок и Сыромятнический проезд. Причем рельсы уложены «сплетением». Это последняя сохранившаяся такая конфигурация рельсов в столице.