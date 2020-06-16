РИАМО - 16 июн. Управляющая компания ОАО «Домодедово-Жилсервис» выполнила предписание Госжилинспекции Подмосковья о проведении перерасчета за отопление и вернула жителям 144 квартир свыше 450 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Плату за отопление завысили жителям 144 квартир дома №17А по улице Советской в микрорайоне Центральный городского округа Домодедово.

«Точная сумма возврата жителям 144 квартир составила 456 110 рублей», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее житель дома в своем обращении в Госжилинспекцию просил проверить правильность платы за отопление.

Документарная проверка показала, что эти начисления производились в соответствии с показаниями общедомового прибора учета тепловой энергии. Жилищное законодательство предусматривает принцип ежемесячного начисления платежей равными долями по итогам прошедшего года. Далее проводится корректировка по фактическим показателям общедомового прибора учета.

Начисление платы за отопление за расчетные периоды «январь 2017», «февраль 2017», «март 2018» произвели из расчета количества часов работы общедомовых приборов учета теплоэнергии.

Инспекторы дали управляющей компании два месяца на проведение перерасчета. Организация отчиталась об исполнении требования Госжилинспекции по перерасчету платы за отопление за расчетные периоды «январь 2017», «февраль 2017». Перерасчет составил 300 416 рублей, из которых автору обращения вернули 2 742 рубля.

Перерасчет за март 2018 года составил 155 694 рубля и будет отражен в платежном документе за расчетный период «июнь 2020».