РИАМО - 16 июн. В Подмосковье объявили электронный аукцион на выполнение работ по капремонту подъездных дорог к СНТ на территории Орехово-Зуевского городского округа, работы ведутся за счет средств бюджета муниципалитета и бюджета региона, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Извещение о проведении аукциона разместили в единой информационной системе в сфере закупок. Дороги располагаются по адресу: 11-й проезд, подъезд от деревни Костино до улицы Железнодорожная деревни Анциферово, подъезд от поселка Прокудино – поселок Орловка.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт дорог в Орехово-Зуевском городском округе», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Ремонт дорог проводится в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Подмосковья и бюджета Орехово-Зуевского городского округа.

Завершить работы планируется в 2020 году.