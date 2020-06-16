РИАМО - 16 июн. Птенцы больших пестрых дятлов, которые живут в природно-историческом парке «Серебряный бор», подросли и стали требовать больше пищи, за ними наблюдают специалисты ГПБУ «Мосприрода», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Хоть в парках Москвы обычно встречаются 7 видов дятлов, включая редких и краснокнижных вроде седого дятла и желны, все же именно большой пестрый чаще всего попадается нам на глаза. Сейчас у него, как и у многих других птиц, идет активный гнездово-выводковый период, и дупло с птенцами легко обнаружить по характерному непрерывному крику», - говорится в сообщении.

Большинство птиц стараются скрыть местоположение своих гнезд, чтобы их не заметили хищники. Но вот птенцы дятлов, как только немного подрастают, начинают пищать без остановки, требуя у родителей беспрерывной кормежки.

Исследования показали, что самец и самка прилетают к гнезду в среднем каждые 2-4 минуты, а в день могут покормить птенцов до 300 раз.