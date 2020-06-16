РИАМО – 16 июн. Почти половину заболевших коронавирусом составляют люди в возрасте от 45 до 64 лет, больных старше 65 лет – 18%, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, среди заболевших было 6% детей. В тяжелом состоянии в больницах находится свыше 700 пациентов с коронавирусом и пневмонией, почти 6 тысяч человек – в средней степени тяжести. Выздоровевших от инфекции становится с каждым днем все больше.

«На данный момент у нас заболевших 2350 медработников – это приблизительно 9%. К сожалению, есть и умершие от новой коронавирусной инфекции и пневмонии. Это 24 человека», – сказала Стригункова в интервью РИА Новости.

Она добавила, что врачи больше других подвержены риску заражения Covid-19. Их регулярно тестируют на наличие инфекции.

Стригункова подчеркнула, что через подведомственную министерству организацию «Мособлмедсервис» идет закупка нужного количества защитных средств, которые оперативно доставляются в больницы региона для пополнения запаса.

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- В Подмосковье половина всех заболевших коронавирусом - это люди в возрасте от 45 до 65 лет. 18% пациентов - старше 65 лет.

- Самые важные новости дня в карточках.

- В Подмосковье с 20 июня станут проводить до 20 тысяч тестирований на наличие антител к коронавирусу в сутки. Это стало возможно благодаря закупкам оборудования и необходимых материалов для проведения ИФА-исследований.

- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице не смогут снять оставшиеся ограничения раньше середины июля.

- с 23 июня в Москве могут открыться стационарные заведения общественного питания:

«Снятие ограничений стало возможным благодаря устойчивому сокращению заболеваемости коронавирусом. Если и дальше все пойдет по плану, то 23 июня мы проведем очередной этап смягчения ограничений, в рамках которого откроются и стационарные заведения общепита», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В Москве в ближайшие несколько недель откроются около 3 тысяч летних кафе.

- Московские власти не будут контролировать наличие средств индивидуальной защиты у посетителей и работников кафе с помощью дронов. Их будут использовать только для контроля законности размещения летних веранд.

- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился об оказании всесторонней поддержки рениональному бизнесу, пострадавшему из-за новой коронавирусной инфекции Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России могут сократить новогодние каникулы в 2021 году. По словам председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике это необходимо для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.

Хотим узнать ваше мнение Стоит ли сократить новогодние каникулы для компенсации нерабочих дней? 31% Да, это немного стабилизирует экономику страны 31% Не хочу перерабатывать, нерабочие дни были принудительными 31% Новогодние праздники - это святое 31% Лучше сократить майские праздники Результаты

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.