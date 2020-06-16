РИАМО - 16 июн. Вечером 14 июня в парке «Березовая роща» в Дмитровском округе прошел первый показ в летнем автокинотеатре, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Проект «Кинопаркинг» запустило министерство культуры Подмосковья, в нем принимают участие несколько городов, в том числе и Дмитров.

«Идея в том, что зрители смотрят фильм прямо из своего автомобиля, звук транслируется внутрь через радиоволну. Сейчас мы пока не можем проводить массовые мероприятия, поэтому работаем в таком формате. Дмитровчанам он понравился, ведь все очень соскучились по кино», - говорится в сообщении.

Первым был показан комедийный фильм «Как я стал русским». Посмотреть его собрались более 30 машин. При этом звонков в администрацию парка было еще больше.

Следующий киносеанс пройдет 21 июня, начало в 21:45. Будет демонстрироваться фильм «Ржев».

Все кинопоказы в рамках проекта будут бесплатными. Подробности можно узнать по телефону: +7(985)753-35-44.