РИАМО - 16 июн. Администрация Дмитровского округа организовала работы по подготовке к летнему купальному сезону, так, было проведено обследование водоемов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Спасатели МКУ «Единая дежурно-диспетчерская и аварийно-спасательная служба» Дмитровского городского округа вместе со студентами Всероссийского студенческого корпуса спасателей Дмитровского городского отделения провели водолазные обследования дна и очистку водоемов от травмоопасных предметов на инженерном пруду и Синьковском водохранилище», - говорится в сообщении.

В то же время сотрудники службы ЖКХ провели очистку от мусора и благоустроили прилежащие пляжные территории. Роспотребнадзор взял пробы для проверки качества воды.

Позже у водоемов будут выставлены и муниципальные спасательные посты.