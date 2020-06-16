РИАМО - 16 июн. С начала лета в систему-112 Московской области стали поступать звонки от потерявшихся в лесу людей, в связи с этим работники службы спасения напоминают о правилах безопасности при нахождении в лесу, говорится в сообщении пресс-службы системы.

На каждый вызов реагируют оперативно. Алгоритм поиска потерявшихся отработали до мелочей. Операторы ссистемы-112 остаются на связи с обратившимся до его вывода из леса.

«Так, недавно операторы системы-112 Московской области помогли вывести из лесного массива Талдомского городского округа пожилую женщину. Она гуляла по лесу и не заметила, как потеряла ориентиры», - говорится в сообщении.

В своей работе служба спасения в основном использует геопозиционирование. Если потерявшийся позвонил с мобильного телефона, то оператор службы спасения видит его местоположение на интерактивной карте и отправляет его координаты профессиональным спасателям.

В конце 2019 года функцию геопозиционирования значительно усовершенствовали. Раньше радиус местонахождения позвонившего определяли в пределах 1-1,5 километра. Сейчас его удалось сократить до 10-30 метров.