РИАМО - 16 июн. На проезжей части Афанасьевского моста в Воскресенске начали укладывать асфальт, реконструкцию моста через реку Москву на 0,6 километра дороги Ачкасово-Городище-Глиньково проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«На мосту также проводят замену барьерного ограждения. В работах постоянно задействованы 135 специалистов и 35 единиц техники. Открыть отремонтированный мост для обеспечения проезда транспорта и прохода пешеходов планируется в конце июня, - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он отметил, что одновременно с этим продолжают строительство опор нового мостового перехода, который будет расположен на расстоянии 25 метров от существующего. Общий вес металлоконструкций составит 1415 тонн.

Участок реконструкции проходит от улицы Гиганта до цеха «Воскресенских минеральных удобрений». Он находится в районе села Ачкасово.

Общая протяженность участка реконструкции составляет порядка 1 километра, из них 248 метров – длина моста.