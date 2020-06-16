РИАМО - 16 июн. Число жителей, которые состоят на учете в службе занятости Подмосковья, составляет свыше 103 тысяч человек, общее число безработных по стране превысило отметку в 4,5 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Федеральное пособие по безработице в условиях пандемии установлено в размере 12 130 рублей. Деньги выплачивают в апреле - июне 2020 года лицам, потерявшим работу и обратившимся в службу занятости населения после 1 марта 2020 года», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет около 2,4%, в России в апреле он составил 5,6%. В Подмосковье безработным в период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года производится компенсационная выплата в размере 15 тысяч рублей. Сумму увеличили за счет регионального бюджета.

По предварительным данным Росстата, общее число безработных по стране превысило 4,5 миллиона человек. В связи с введением ограничительных мер в Московской области официально на временной удаленной работе находятся более 115 тысяч человек. Более 8 тысяч – на неполном рабочем дне или неполной рабочей неделе.

В регионе заявлено свыше 26 тысяч доступных вакансий. Самыми востребованными являются: специалист (777 рабочих мест), полицейский (748 рабочих мест), медицинская сестра (740 рабочих мест), командир отделения (254 рабочих места).

По рабочим профессиям самими востребованными оказались: уборщик производственных и служебных помещений (1031 рабочее место), швея (908 мест), водитель авто (854 места), подсобный рабочий (802 места), стрелок (400 мест).