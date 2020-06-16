РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. В подмосковных Люберцах ребенок сильно пострадал из-за сломавшихся качелей, сообщила «РИАМО в Люберцах» местная жительница Татьяна.

Инцидент произошел накануне на Коммунистической улице.

«Гуляла с ребенком, услышали крики на площадке. Когда я туда подошла, уже были взрослые, дети. Выяснилось, что качели сломались, что-то произошло, ребенок упал, головой ударился», - сказала Татьяна.

Она добавила, что ребенка госпитализировали.

В МУ МВД России «Люберецкое» корреспонденту «РИАМО в Люберцах» сообщили, что заявление по данному поводу в ведомство не поступало. Получить комментарии от представителей администрации Люберец и Госадмтехнадзора на момент публикации не удалось.