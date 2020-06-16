РИАМО – 16 июн. Главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот» в Одинцовском округе Подмосковья откроют для прихожан 22 июня, в храме установлен временный порядок богослужений, сообщает во вторник РИА Новости.

«С 22 июня, с 14 часов храм полностью будет открыт для прихожан. В нем будут совершаться богослужения каждый день: в 09:00 – Часы и Божественная литургия - и в 17:00. «Дорога памяти» также откроется 22 июня», — сказал глава художественного совета по строительству храма, председатель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации, протоиерей Леонид Калинин.

Он уточнил, что в храме установлен временный порядок богослужений.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России. Патриарх также станет настоятелем храма.

Главный храм Вооруженных сил РФ построили на добровольные пожертвования.