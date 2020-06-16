РИАМО - 16 июн. Онлайн-забег «Бегу за Дмитров 2020» собрал 710 участников, вместе они пробежали 6061,61 километра, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского округа.

Массовый онлайн-забег «Бегу за Дмитров 2020» прошел в День России, 12 июня. В нем приняли участие люди из разных городов России.

«Каждый, кто принял участие в забеге, ощутил на себе момент соревновательной борьбы и патриотизма, а результаты превзошли самые смелые ожидания», - говорится в сообщении.