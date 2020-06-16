РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. Завершился прием документов от кандидатов в новый состав Общественной палаты городского округа Подольск, всего поступило 112 заявлений, сообщил член регламентной группы Общественной палаты Московской области Алексей Стрелков.

«В рабочую группу общественной палаты Московской области поступило 112 заявлений от жителей Подольска, изъявивших желание проявить свою гражданскую активность в общественной палате округа. Большинство заявлений, или 69%, поданы от самовыдвиженцев, остальная часть представлена общественными и муниципальными организациями. Среди кандидатов - городские активисты, ученые, врачи, руководители предприятий, представители профсоюзов, известные блогеры и даже действующие депутаты», - сказал Стрелков.

Всего в обновленный состав Общественной палаты горокруга войдут 45 человек. Каждую треть из них в ближайшее время должны будут утвердить губернатор Московской области, городской совет депутатов и Общественная палата Московской области.

«Безусловно радует высокая активность горожан. На одно место в Общественной палате претендует 2,5 человека, а это уже нешуточная борьба. В отборе кандидатов примут участие члены областной рабочей группы, которые с 17 июня по 17 июля продолжат собеседования с кандидатами, и сами жители. Если эпидобстановка сохранится благополучной, то 18 июля организуют единый день голосования за кандидатов в муниципальные Общественные палаты. По итогам всех процедур уже в августе определится итоговый состав палаты», - добавил Стрелков.

Новый состав Общественной палаты городского округа Подольск должен приступить к своим полномочиям не позднее 15 сентября. С момента первого пленарного заседания нового состава полномочия действующей палаты истекут.