РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поблагодарил врачей за работу на передовой во время пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Во вторник Ружицкий провел видеоконференцию с медиками.

«Сотрудники больниц и поликлиник были все это время на передовой и отвечали за здоровье наших граждан. Огромная вам благодарность и наилучшие пожелания», – сказал Ружицкий.

На совещании обсудили вопросы профилактики Covid-19, работу нового центра для больных коронавирусом в Краскове, обеспеченность лечебных учреждений средствами индивидуальной защиты, своевременного начисления стимулирующих выплат медикам в период пандемии, режим работы подразделений больницы и порядок приема пациентов.

По словам исполняющего обязанности главврача Люберецкой областной больницы Дмитрия Семенцова, средства индивидуальной защиты для сотрудников соответствуют всем нормам и имеются в достаточном количестве. Все перерасчеты зарплат сделаны, выплаты для медиков осуществлены.

«Лечебные учреждения постепенно возвращаются к обычной работе, однако риск заражения коронавирусной инфекцией остается высоким. Наша задача – максимально обезопасить наших врачей и сделать все для обеспечения их комфортной работы. Все вопросы будут решаться в рабочем порядке», – заключил Ружицкий.

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице не смогут снять оставшиеся ограничения раньше середины июля.

- с 23 июня в Москве могут открыться стационарные заведения общественного питания:

«Снятие ограничений стало возможным благодаря устойчивому сокращению заболеваемости коронавирусом. Если и дальше все пойдет по плану, то 23 июня мы проведем очередной этап смягчения ограничений, в рамках которого откроются и стационарные заведения общепита», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В Москве в ближайшие несколько недель откроются около 3 тысяч летних кафе.

- Московские власти не будут контролировать наличие средств индивидуальной защиты у посетителей и работников кафе с помощью дронов. Их будут использовать только для контроля законности размещения летних веранд.

- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился об оказании всесторонней поддержки рениональному бизнесу, пострадавшему из-за новой коронавирусной инфекции Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России могут сократить новогодние каникулы в 2021 году. По словам председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике это необходимо для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.

Хотим узнать ваше мнение Стоит ли сократить новогодние каникулы для компенсации нерабочих дней? 31% Да, это немного стабилизирует экономику страны 31% Не хочу перерабатывать, нерабочие дни были принудительными 31% Новогодние праздники - это святое 31% Лучше сократить майские праздники Результаты

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.