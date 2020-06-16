РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. В подмосковном Подольске разыскивают свидетелей наезда автомобиля Audi A4 на пешехода на улице Некрасова, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск устанавливает свидетелей дорожно-транспортного происшествия. 12 июня в 12:50 на улице Некрасова в районе дома №2 автомобиль Audi A4 совершил наезд на пешехода», - говорится в сообщении.

Свидетелей просят обращаться по телефонам: 8(496)754-82-07, 8(977)302-35-66 в дежурную часть.