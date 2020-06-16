РИАМО – 16 июн. Свыше 27 тысяч человек в Подмосковье лечатся от новой коронавирусной инфекции Covid-19 дома, так как болеют в легкой форме, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что на данный момент в регионе выздоровели от коронавирусной инфекции свыше 17 тысяч пациентов. Рост числа выздоровлений связан с тем, что сейчас выписывают пациентов, которые заболели в пиковые даты по росту распространения инфекции – 10 и 11 мая.

«Всего заболевших в регионе более 50 тысяч, из них 27,3 тысячи лечатся дома, поскольку болеют в легкой форме, и мы надеемся, что они тоже в ближайшее время пополнят статистику выписанных пациентов», – сказала Стригункова в интервью РИА Новости.

Министр добавила, что на данный момент крайне важным остается соблюдение всех мер предосторожности, иначе может вернуться пиковое время, когда выявлялось свыше 1 тысячи заболевших в день. У многих болезнь протекала в тяжелой форме.

Стригункова посоветовала гражданам не расслабляться, носить перчатки и маски, соблюдать соцдистанцию, по возможности ограничить контакты и посещение мест массового скопления людей.

В Подмосковье за все время выздоровели от коронавируса 18 340 человек.

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице не смогут снять оставшиеся ограничения раньше середины июля.

- с 23 июня в Москве могут открыться стационарные заведения общественного питания:

«Снятие ограничений стало возможным благодаря устойчивому сокращению заболеваемости коронавирусом. Если и дальше все пойдет по плану, то 23 июня мы проведем очередной этап смягчения ограничений, в рамках которого откроются и стационарные заведения общепита», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В Москве в ближайшие несколько недель откроются около 3 тысяч летних кафе.

- Московские власти не будут контролировать наличие средств индивидуальной защиты у посетителей и работников кафе с помощью дронов. Их будут использовать только для контроля законности размещения летних веранд.

- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился об оказании всесторонней поддержки рениональному бизнесу, пострадавшему из-за новой коронавирусной инфекции Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России могут сократить новогодние каникулы в 2021 году. По словам председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике это необходимо для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.

Хотим узнать ваше мнение Стоит ли сократить новогодние каникулы для компенсации нерабочих дней? 31% Да, это немного стабилизирует экономику страны 31% Не хочу перерабатывать, нерабочие дни были принудительными 31% Новогодние праздники - это святое 31% Лучше сократить майские праздники Результаты

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.