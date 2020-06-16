РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 июн. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал памятный сувенир в честь 75-летия со Дня Победы 96-летнему ветерану Великой Отечественной войны Степану Гордееву из Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Во вторник Ефимов вместе с депутатом Совета депутатов Балашихи Сергеем Бутусовым навестил фронтовика.

«Степан Гордеев – человек-легенда. В бою за деревню Юровка в ноябре 1943 года он со своим товарищем отбил шесть контратак пехоты противника, под огнем перетаскивая пулемет с одного фланга на другой. За этот подвиг представлен к ордену Красной Звезды. А медаль «За отвагу» получил за то, что возглавил роту солдат в наступлении, в рукопашном бою с врагом», – сказал Ефимов.

Он пожелал ветерану и его большой семье здоровья и передал подарочный сувенир, подготовленный Московской областной думой к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Орденоносец поблагодарил депутатов за внимание и сказал, что в его семье День Победы – самый главный праздник.

«Мне 96 лет и, конечно, с учетом пандемии мы с супругой решили остаться дома. Парад Победы на Красной площади обязательно будем смотреть по телевизору. Так надежнее. На празднование позовем самых близких – трое детей, пять внуков, правнуки... Есть что вспомнить», – отметил Гордеев.

По словам Ефимова, в год 75-летия Победы в ВОВ посещение фронтовиков с соблюдением всех мер предосторожности продолжатся.

Сергей Бутусов рассказал, что они узнают, как себя чувствует ветеран, не нужно ли купить медикаменты или довезти продуктовый набор.

«Эта работа не останавливалась и после 9 Мая. Для нас, потомков Победы – это сейчас главное», – подчеркнул Бутусов.