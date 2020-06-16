РИАМО - 16 июн. Со вторника в участковых избирательных комиссиях Московской области начался прием заявлений на голосование по месту нахождения по поправкам в Конституцию РФ, сообщается в Instagram-аккаунте Мособлизбиркома.

«По данным на 15 июня 58 260 жителей подмосковного региона подали заявления на голосование по месту нахождения. Из них 5503 – в ТИК, 4930 – в МФЦ, остальные – через ЕПГУ», - говорится в сообщении.

С 5 июня прием заявлений ведется в территориальных избиркомах, а также МФЦ и на портале «Госуслуги».⁣⁣

В регионе граждане смогут проголосовать на 4117 постоянных и 46 временных участках.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ изначально назначили на 22 апреля, однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции голосование пришлось отложить. Новая дата голосования – 1 июля, этот день будет выходным. При этом голосование будет длиться еще несколько дней до главной даты – с 25 июня.

В Подмосковье откроют 4 134 основных участка, а также 79 участков в местах временного пребывания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что важной задачей является максимально комфортная и безопасная организация общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.