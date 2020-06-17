РИАМО - 17 июн. В столице в среду пройдет репетиция парада Победы, в связи с этим автомобильное движение по некоторым городским улицам ограничат, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«Военную технику будут перемещать на Тверскую улицу 17, 18, 20 и 24 июня. Для этого на пути следования колонны из временного парка на улице Нижние Мневники 17 и 18 июня с 17:30 до 20:00 и 20 и 24 июня с 5:30 до 8:00 будет ограничено движение», - говорится в сообщении.

Проехать нельзя будет по Крылатской улице от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники, по улице Мневники от Крылатской до Карамышевского моста, по улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной, по проспекту Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева, по Звенигородскому шоссе, улице Красная Пресня, Баррикадной, Новинскому бульвару, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й Брестской от улицы Гашека до Триумфальной площади и по 2-й Брестской.

Ограничения будут снимать по мере прохождения колонны.

Также с 00:01 17 июня до 13:00 20 июня на улице Красная Пресня, Новинском бульваре, улице Садовая-Кудринская и улице Большая Садовая запретят парковку.