РИАМО - 16 июн. Свыше 250 тысяч пользователей посетили интерактивную карту плановых отключений горячего водоснабжения (ГВС) в Подмосковье за три недели, периодически сервер фиксирует более 150 посещений в минуту, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

С целью информирования населения о графиках плановых отключений ГВС тысячи пользователей портала «Добродел» получают push-уведомления со ссылкой на Интерактивную карту отключений. На полезный ресурс подписались более 1,5 тысяч человек.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе отключения горячей воды будут производиться в период с 1 июля по 31 августа и не более чем на 14 календарных дней <…>. Просьба к жителям Подмосковья с пониманием отнестись к работе энергетиков», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он добавил, что во время ремонтных и профилактических работ проходят обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. Данные меры позволяют избежать нарушений, которые способны повлечь за собой отключение теплоснабжения в зимний период.

На интерактивной карте отображаются 53 208 многоквартирных домов с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. Чтобы посмотреть график плановых отключений ГВС, необходимо кликнуть на свой дом на интерактивной карте.

Интерактивную карту отключений разработали и запустили в министерстве энергетики Подмосковья по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 26 мая 2020 года. На карте онлайн отображены графики отключения ГВС по каждому дому Подмосковья.