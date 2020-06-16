РИАМО - 16 июн. 662 зрителя на 235 автомобилях посетили автокинотеатры в парках Подмосковья в рамках проекта «Кинопаркинг», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Проект реализован министерством культуры Московской области и «Мособлкино» при участии регионального министерства благоустройства.

«Подобный формат «кино из машины» имеет популярность во многих странах мира. Теперь подмосковные жители тоже смогут посмотреть любимые фильмы в таком необычном формате», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Автокинотеатры открылись на территории пяти парков в четырех городских округах: Одинцовском, Сергиево-Посадском, Дмитровском и в Солнечногорске.

12 июня в одинцовском парке культуры и отдыха Лазутиной показывали фильм «Как я стал русским». 13 июня в парке «Раздолье» можно было увидеть картину «На луне», а 20 июня здесь можно насладиться просмотром фильма «Ржев».

Парк культуры и отдыха «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде 16 июня показывает картину «Человек-невидимка», а 22 июня - «Судьба человека».

В Солнечногорском парке культуры и отдыха 12 июня состоялся показ фильма «Счастье в конверте», а 22 июня можно будет увидеть фильм «Судьба человека».

В парке «Березовая роща» Дмитровского округа 21 июня состоится показ фильма «Ржев».

В афише как премьеры российского кинопроката, так и полюбившиеся ленты прошлых лет, в том числе, зарубежные. Киносеансы в парках будут бесплатными и пройдут в одно и то же время - в 21:45.

На каждой площадке «Кинопаркинга» количество мест для автомобилей будет зависеть от ее площади. Организаторы продумали фуд-корты и санитарные модули. Въезд машин – свободный.