РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. Парк музея-усадьбы «Архангельское» в подмосковном Красногорске открыли для посетителей во вторник, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения культуры.

«Парк открыт! Открытие экспозиций дворца и колоннады запланировано на 24 июня, следите за подробной информацией», - говорится в сообщении.

Парк открыт ежедневно с 10:00 до 21:00. Посетителей просят соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра, использовать маски, перчатки, а также следовать рекомендациям по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Приобрести билет можно в кассе или онлайн на сайте музея.