РИАМО - 16 июн. Два нежилых помещения в Щелкове выставили на продажу, аукционы пройдут 16 июля этого года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Начальная цена продажи помещения площадью 33,5 квадратных метров составляет 1,47 миллиона рублей. Второго (площадь 33,1 квадратных метра) 1,57 миллиона рублей.

«Помещения расположены на 3 и 2 этажах 9-этажного жилого дома 1982 года постройки», - говорится в сообщении.

Транспортная доступность хорошая, поэтому подъезд к объектам аукциона возможен как на личном автотранспорте, так и на общественном.

Аукционы пройдут 16 июля этого года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 июля на Электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу.