РИАМО - 16 июн. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение о вводе в эксплуатацию производственно-складского комплекса в селе Акулово в Одинцовском городском округе, там создано 105 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

В помещении планируется хранение продукции фирмы DoorHan, которая производит ворота, роллеты, дверные и алюминиевые системы, перегрузочное оборудование, автоматику, модульные конструкции и строительные панели в России и других странах.

«Застройщиком объекта выступает ООО «Автоматические ворота-2000», которым завершена третья очередь строительства производственно-складского комплекса площадью около 23 тысяч квадратных метров», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что проект находится на сопровождении центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Инвестиции в проект составили 40 миллионов рублей. Создано 105 новых рабочих мест.