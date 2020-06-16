РИАМО - 16 июн. Еще 20 земельных участков предоставят многодетным семьям Подмосковья и 21 участок сформируют для последующей передачи семьям, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Это количество участков согласовано Минмособлимуществом за 2 недели с начала июня», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Администрациями восьми муниципальных образований подготовлены 9 земельных участков в Ступине, 4 – в Сергиевом Посаде, 2 - в Лотошине, по одному - в Серпухове, Щелкове, Шатуре, Дмитрове и Коломенском округе.

Также согласовано образование 21 нового земельного участка в деревне Елизарово городского округа Орехово-Зуево.

Предоставление земельных участков многодетным семьям планируется начать после отмены ограничений уже этим летом.