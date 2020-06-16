РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. В подмосковном Подольске открылись 22 летних веранды ресторанов и кафе, первые проверки нарушений санитарно-эпидемиологических норм не выявили, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник управления потребительского рынка администрации Подольска Николай Тупикин.

Сотрудники управления потребрынка администрации Подольска продолжают ежедневный мониторинг объектов потребительского рынка по контролю за выполнением необходимых санитарно-эпидемиологических норм и правил. С 12 июня начали инспектировать летние веранды ресторанов и кафе. Во вторник побывали в летних кафе «Емеля», «РИО Гранд» и летней веранде «Дранкен Дак Паб».

«В подмосковном Подольске с 12 июня начали работать очередные объекты потребительского рынка - летние веранды ресторанов и кафе. Всего на территории округа 32 таких объекта, из них 22 возобновили свою деятельность. Еще 10 подготавливают документы для отправки уведомлений. Возобновление работы может быть начато только после соблюдения определенных условий и стандартов. Ежедневно проводим мониторинг предприятий, пока все условия соблюдаются», - сказал Тупикин.

Он отметил, что сначала нужно направить уведомление в администрацию округа и в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На предприятии обязательно должны быть назначены ответственные, там должны соблюдать эпидемиологический режим, определенное расстояние между столиками, в наличии должны быть антисептические средства. Для сотрудников обязателен масочный режим. Составлен план и график уборки на кабинах беседок, через каждый полчаса нужно проводить уборку.