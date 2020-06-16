РИАМО - 16 июн. Нежилое помещение площадью 28,5 квадратных метров сдают в Рузе через аукцион под любой вид деятельности, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Нежилое помещение находится в подвале 5-этажного жилого дома 1987 года строительства.

«Начальная цена годовой арендной платы относительно невысокая – 144 тысяч рублей, при этом преимуществом объекта является то, что он расположен в центральной части Рузы, на первой линии одной из главных улиц города», - говорится в сообщении.

Арендовать помещение можно на открытом аукционе в электронной форме. С победителем будет заключен договор аренды на 10 лет.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 июля, сам аукцион состоится 16 июля.