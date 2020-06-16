РИАМО - 16 июн. В Коломенском городском округе выставили на аукцион гараж площадью 421,7 квадратных метров с земельным участком, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Объект торгов расположен по адресу: Московская область, Коломна, улица Октябрьской революции, дом 468.

«Гараж, электрифицированное одноэтажное кирпичное здание с семью гаражными боксами, расположен в исторической центральной части города, что делает объект весьма привлекательным для потенциальных участников торгов. Начальная цена продажи объекта аукциона составляет 6,7 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Заявки на участие в аукционе принимаются на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу до 6 июля. Номер процедуры: 32138.

Аукцион состоится 10 июля 2020 года.