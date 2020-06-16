РИАМО - 16 июн. В столичном парке «Митино» установили памятный знак – увеличенную копию главной российской награды в области ландшафтной архитектуры, премии АЛАРОС, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Парк «Митино» в прошлом году стал победителем десятой Российской премии по ландшафтной архитектуре и получил золотой диплом Ассоциации ландшафтных архитекторов России. Парк «Митино» является специальным проектом конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем».

«Пятнадцатого июня 2020 года полутораметровый куб из желтого металла – увеличенная копия знаменитого куба премии АЛАРОС, который вручается победителям, – установлен на территории парка, расположенного по адресу: Митинская улица, 31», — говорится в сообщении.

Автором проекта парка «Митино» является многократный победитель Chelsea Flower Show, председатель экспертного совета «Цветочного джема – 2020» Энди Стеджен. Парк, созданный по его решению, спланирован так, чтобы там могли проводить время жители любого возраста. В парке есть амфитеатр, площадь, детская игровая зона. Они соединены плавно изгибающимися дорожками.

Впервые конкурс и фестиваль «Цветочный джем» прошел в Москве в 2017 году. В 2019 году в финал конкурса попали 42 проекта дизайнеров из разных стран: сады их авторства украсили Москву летом. Площадки фестиваля, который прошел 22 августа – 8 сентября, посетили 7,7 миллиона человек. По итогам конкурса и фестиваля создали четыре всесезонных парка.