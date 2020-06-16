РИАМО - 16 июн. В столичном парке «Митино» установили памятный знак – увеличенную копию главной российской награды в области ландшафтной архитектуры, премии АЛАРОС, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Парк «Митино» в прошлом году стал победителем десятой Российской премии по ландшафтной архитектуре и получил золотой диплом Ассоциации ландшафтных архитекторов России. Парк «Митино» является специальным проектом конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем».
Автором проекта парка «Митино» является многократный победитель Chelsea Flower Show, председатель экспертного совета «Цветочного джема – 2020» Энди Стеджен. Парк, созданный по его решению, спланирован так, чтобы там могли проводить время жители любого возраста. В парке есть амфитеатр, площадь, детская игровая зона. Они соединены плавно изгибающимися дорожками.
Впервые конкурс и фестиваль «Цветочный джем» прошел в Москве в 2017 году. В 2019 году в финал конкурса попали 42 проекта дизайнеров из разных стран: сады их авторства украсили Москву летом. Площадки фестиваля, который прошел 22 августа – 8 сентября, посетили 7,7 миллиона человек. По итогам конкурса и фестиваля создали четыре всесезонных парка.
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