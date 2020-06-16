РИАМО - 16 июн. Администрация Дмитровского городского округа проводит встречи с представителями бизнеса для информирования о текущей ситуации и рассказывает о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Заместитель главы Дмитровского округа Константин Савченко провел онлайн-конференцию с участием заместителя начальника Дмитровского территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области Игоря Ярыгина и заместителя начальника инспекции ФНС по Дмитрову Светланы Тарасовой», - говорится в сообщении.

В ходе онлайн-встречи представителям бизнеса рассказали о том, какие сферы услуг открываются в связи с послаблением ограничительных мер, и какие новые стандарты по их деятельности нужно будет теперь соблюдать. На повестке также были актуальные вопросы, связанные с налогообложением и сферой защиты прав потребителей.

На сайте администрации Дмитровского округа также размещены стандарты по организации работы предприятий и промышленности во время пандемии новой коронавирусной инфекции Covid-19. Ознакомиться с ними можно в разделе «Малое и среднее предпринимательство, промышленность и инвестиции» (http://dmitrov-reg.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8e/).