РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 июн. Щелковские полицейские задержали местного жителя по подозрению в квартирной краже, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местного жителя о том, что из его квартиры в поселке Краснознаменский похищен переносной персональный компьютер. Сумма ущерба составила более девяти тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый местный житель 37 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.