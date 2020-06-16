РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 июн. От кандидатов на вступление в Общественную палату городского округа Мытищи поступило 86 заявок, сообщается на сайте администрации горокруга.

«15 июня завершился первый этап формирования нового состава Общественной палаты городского округа Мытищи. На сегодняшний день сформирован список, который включает в себя 86 заявок от кандидатов в Общественную палату муниципалитета. Полный список кандидатов размещен на официальном сайте администрации: https://www.mytyshi.ru/society/chamber/», - говорится в сообщении.

Списки кандидатов по всем муниципальным образованиям Подмосковья также будут размещены и на официальном сайте Общественной палаты Московской области. Далее, с 17 июня до 18 июля пройдет этап обсуждения выдвинутых кандидатов. На общественных площадках кандидаты смогут представить свои взгляды и планы по работе в Общественной палате.

«Предварительно 18 июля будет проведен день голосования за кандидатов в члены Общественной палаты. Формат голосования будет определен после 1 июля. По итогам дня голосования, результатам ранее проведенных консультаций, а также поступившим отзывам и рекомендациям, рабочая группа Общественной палаты Московской области сформирует рейтинговый список кандидатов по каждому муниципалитету. Эта работа продолжится до конца июля», - отмечается в материале.

Одна треть каждого рейтингового списка представляется на утверждение губернатору Московской области. Он утверждает свою квоту в первой декаде августа. После утверждения губернатором, оставшаяся часть рейтингового списка будет направлена в совет депутатов городского округа Мытищи.

В течение второй декады августа свою квоту утверждают депутаты.

«В третьей декаде августа Общественная палата Московской Области утверждает последнюю треть. В первой половине сентября должны состояться первые пленарные заседания нового состава Общественной палаты. После этого полномочия действующего состава Общественной палаты городского округа Мытищи прекратятся», - добавляется в сообщении.