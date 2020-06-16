РИАМО - 16 июн. Загруженность на столичных дорогах вечером во вторник оценивается в восемь баллов из десяти, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

«Стоит» Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо, а также северо-запад, юго-запад и юго-восток МКАД.

Движение затруднено на Крымском валу, Софийской набережной, Таганском тоннеле, Смоленской улице, Кутузовском проспекте, Коровьем Валу, профсоюзной улице и Ленинском проспекте.

К 19:00 загруженность движения сохранится на уровне восьми баллов, а в 20:00 спадет до шести баллов.