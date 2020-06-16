«Сегодня Москва сделала очередной шаг к возвращению нормальной жизни. В городе открывается около тысячи летних веранд ресторанов и кафе. Вместе с ними возобновляет работу множество других городских организаций: от музеев и библиотек до стоматологических клиник и риэлтерских контор», – сказал Собянин.