РИАМО - 16 июн. В столице в ближайшие недели откроются примерно 3 тысячи летних кафе, снятие ограничений стало возможно благодаря сокращению заболеваемости коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Летнюю веранду кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице посетил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня Москва сделала очередной шаг к возвращению нормальной жизни. В городе открывается около тысячи летних веранд ресторанов и кафе. Вместе с ними возобновляет работу множество других городских организаций: от музеев и библиотек до стоматологических клиник и риэлтерских контор», – сказал Собянин.
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