РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. Во вторник в городском округе Люберцы открылись 167 участковых избирательных комиссий, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Они начали работу по приему заявлений от граждан, которые намерены голосовать за поправки в Конституцию РФ удобным для них способом.

«Прием документов от граждан завершится 21 июня в 14:00. Непосредственно голосование пройдет с 25 июня по 1 июля», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

По его словам, подать заявление также можно в территориальной избирательной комиссии по адресу: Октябрьский проспект, 190, в любом МФЦ и через портал госуслуг.

Более подробную информацию об общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ можно узнать на сайте ЦИК или по телефону избирательных комиссий Люберец: 8(498)553-99-72.

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