РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне городской округ Люберцы присоединился к онлайн-флешмобу «Подвиг Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Флешмоб организован региональным отделением партии «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память».

«Главными целями проекта является ознакомление жителей с историческими сведениями о памятниках, мемориалах, памятных досках, монументах, посвященных Великой Отечественной войне. Сегодня расскажем о самом известном памятнике в Люберцах. На пересечении улицы Власова и Октябрьского проспекта находится мемориальный комплекс «Вечный огонь». В центре - памятник Воину-освободителю, торжественное открытие которого состоялось 9 мая 2010 года. Сам комплекс был открыт первым в Московской области. Это произошло 9 мая 1965 года», - говорится в сообщении.

Автор памятника - скульптор, заслуженный художник РФ, академик РАХ Александр Рожников. Высота памятника составляет почти три метра. Его отлили в городе Жуковский на предприятии художественного литья «Лит Арт». Бронзовая скульптура солдата-освободителя возвышается на постаменте из красного мрамора, на котором написано «Никто не забыт, ничто не забыто».

Ранее на этом месте находился памятник военному летчику-истребителю, Герою Советского Союза Николаю Власову. Он участвовал в 27 воздушных боях, в которых сбил 10 вражеских самолетов. Также отважный летчик свершил более 300 удачных вылетов. С 2010 года памятник Власову располагается на территории гимназии №5, которая носит его имя.