©
РИАМО
,
Александр Манзюк
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Из-за коронавируса летние веранды были закрыты с прошлого года.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Для безопасности посетителей особое внимание уделяется санитарной обработке.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Для собственного спокойствия любой посетитель может обработать руки антисептиком.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Официанты работают в защитных масках и перчатках.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Для посетителей сидеть в маске и перчатках не обязательно: столики расположены на безопасном расстоянии друг от друга.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Полностью кафе и рестораны в Москве планируют открыть с 23 июня.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Помимо летних веранд столичных кафе и ресторанов свою работу возобновили и учреждения культуры: библиотеки, выставочные залы, музеи и зоопарки.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Больше всех открытию Московского зоопарка рады животные, которые за время карантина успели соскучиться по гостям.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Для людей столичный зоосад будет работать с 07:30 до 22:00.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Первое время в зоосаде останутся закрытыми внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также детский зоопарк
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Нельзя пользоваться скамейками, беседками и детскими площадками.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
О необходимости соблюдать социальную дистанцию посетителям напомнят разметка и информационные плакаты.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Во избежания очередей кассы зоопарка пока закрыты. Входной билет можно купить только на сайте учреждения.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
С 23 июня столицу ожидает очередной этап снятия ограничений.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Манежная площадь в день частичного снятия ограничений
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Никольская улица в день частичного снятия ограничений
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии