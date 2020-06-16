РИАМО – 16 июн. Рэпер Джиган в день пятилетней годовщины смерти Жанны Фриске на своей странице в Instagram опубликовал кадры их совместного клипа, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Песня «Ты рядом» была выпущена в 2012 году, за три года до ухода Фриске из жизни. На кадрах она выглядит просто блестяще, а Джиган щеголяет без бороды», - говорится в сообщении.

Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года. Она умерла от опухоли мозга. У певицы остался сын Платон от телеведущего Дмитрия Шепелева.