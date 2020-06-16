РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. Автобусную остановку «Павшино-1» на улице Павшинской в подмосковном Красногорске временно перенесут от дома №11 к дому №25, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«Вниманию пассажиров общественного транспорта! Завтра, 17 июня, в связи со строительством развязки на Ильинском шоссе будет перенесена автобусная остановка «Павшино-1», расположенная в районе дома №11 по улице Павшинской», - говорится в сообщении.

Остановку переместят на время обустройства ливневой канализации и устройства шумозащитных экранов. Затем ее вернут на прежнее место.

«Напротив дома №25 под перенос остановки уже подготовлен карман», - заключается в сообщении.