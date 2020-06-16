РИАМО - 16 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность работы с обращениями граждан, которые поступают в муниципальные центры управления регионом, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«МЦУР создавались не для красоты. Они создавались, чтобы в приоритет для нашей работы поставить самое главное – обращения, жалобы, предложения жителей. Ошибается тот, кто пытается отмахнуться от этого или сделать это второстепенной работой», - сказал Воробьев.

Он призвал начинать рабочий день с обращений граждан в муниципальных центрах управления регионом, как это делается в региональном ЦУР.

Центр управления регионом открыли в Подмосковье в конце 2018 года. ЦУР представляет собой межведомственную рабочую группу, состоящую из 30 профильных ведомств правительства Московской области. Главными задачами ЦУР являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона.