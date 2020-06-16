РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. В подмосковных Люберцах 14 дорог находятся в ремонте, всего планируется отремонтировать 34 автодороги, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Во вторник глава Люберец Владимир Ружицкий принял дистанционное участие в заседании правительства Московской области под председательством губернатора Андрея Воробьева. Обсудили вопросы своевременного реагирования на обращения и предложения жителей, ямочного и капитального ремонта автомобильных дорог, а также ряд других актуальных тем.

«На сегодня ремонт завершен на 14 объектах, в работе - еще 14 дорог. Полностью закончим во второй половине июля. Обращу внимание, что в целях профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции на каждом объекте выполняется стандарт по организации работы», - сказал Ружицкий.

Как отметил глава Люберец, в текущем году в округе с привлечением финансирования Московской области будут отремонтированы 34 автодороги протяженностью 17,4 километра.

Он добавил, что также в округе продолжаются работы по ямочному ремонту. В настоящий момент устранено порядка 1700 выбоин из 2685 выявленных.