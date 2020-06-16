РИАМО – 16 июн. Столичные власти не намерены контролировать наличие средств индивидуальной защиты у посетителей и работников кафе при помощи беспилотников, такой вид оборудования будут использовать только для контроля законности размещения летних веранд, сообщает РИА Новости.

В столице со вторника разрешено открывать летние веранды ресторанов и кафе. Основные условия для начала работы: все заведения должны обеспечить наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, столики должны стоять на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

«Дроны и камеры не предназначены для выявления нарушений масочно-перчаточного режима, этот вид оборудования будет использоваться исключительно для контроля законности размещения летних веранд», – говорится в сообщении.

Также камеры и квадрокоптеры необходимы для контроля соблюдения дистанции при установке столиков кафе.

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