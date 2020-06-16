РИАМО - 16 июн. Подмосковному бизнесу, пострадавшему из-за новой коронавирусной инфекции Covid-19, окажут всестороннюю поддержку, соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Во вторник под руководством губернатора прошло заседание областного правительства.

«Covid-19 за эти три месяца нанес существенный удар по экономике нашей страны, региона, в частности, поэтому сейчас главная задача - оказывать максимальную поддержку нашим предприятиям, фабрикам, малому и среднему бизнесу, вникать в сложности, с которыми они столкнулись, и участвовать в их решении», - сказал Воробьев.

Меры поддержки бизнеса сохранятся и после эпидемии коронавируса. В частности, сохранится сокращение страховых взносов с 30% до 15%.

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России могут сократить новогодние каникулы в 2021 году. По словам председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике это необходимо для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.

Хотим узнать ваше мнение Стоит ли сократить новогодние каникулы для компенсации нерабочих дней? 31% Да, это немного стабилизирует экономику страны 31% Не хочу перерабатывать, нерабочие дни были принудительными 31% Новогодние праздники - это святое 31% Лучше сократить майские праздники Результаты

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.