РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. Жители подмосковных Люберец могут посетить экспозицию «Москвариума», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Жители городского округа Люберцы вновь могут посетить экспозицию столичного аквариума в центре океанографии и морской биологии «Москвариум». Центр возобновил работу во вторник», - говорится в сообщении.

В связи с пандемией коронавируса посетители обязаны соблюдать ряд временных правил безопасности: ношение маски, перчаток, использование установленных в помещении санитайзеров, соблюдение дистанции 1,5 метра.

Входные билеты на экспозицию аквариума можно приобрести на сайте или в терминалах, расположенных в здании «Москвариума». Кассы временно закрыты.

Со вторника «Москвариум» будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 без выходных.

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16 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России могут сократить новогодние каникулы в 2021 году. По словам председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике это необходимо для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.

Хотим узнать ваше мнение Стоит ли сократить новогодние каникулы для компенсации нерабочих дней? 31% Да, это немного стабилизирует экономику страны 31% Не хочу перерабатывать, нерабочие дни были принудительными 31% Новогодние праздники - это святое 31% Лучше сократить майские праздники Результаты

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.