РИАМО - 16 июн. В столице 17 июня ожидается до плюс 29-32 градуса, таким образом, может быть побит рекорд 128-летней давности, сообщается на сайте «Метеовести».
Ночью 17 июня ожидается плюс 17-20 градусов.
Во вторник температура воздуха в столице на 15 часов составила плюс 29,3 градуса.
В среду останется повышенный фон атмосферного давления, будет преобладать сухая и теплая погода, поэтому воздух прогреется выше 30 градусов.
18 и 19 июня жара сохранится. Такая погода может привести к усталости, тепловым судорогам и солнечному удару.
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