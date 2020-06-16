РИАМО - 16 июн. В столице 17 июня ожидается до плюс 29-32 градуса, таким образом, может быть побит рекорд 128-летней давности, сообщается на сайте «Метеовести».

Ночью 17 июня ожидается плюс 17-20 градусов.

«Таким образом, 17 июня 2020 года может стать не только самым жарким днем текущего сезона, но и рекордным. Высока вероятность повтора рекорда далекого 1892 года, когда максимальный термометр показал плюс 30,8 градуса», — отмечается в материале.

Во вторник температура воздуха в столице на 15 часов составила плюс 29,3 градуса.

В среду останется повышенный фон атмосферного давления, будет преобладать сухая и теплая погода, поэтому воздух прогреется выше 30 градусов.

18 и 19 июня жара сохранится. Такая погода может привести к усталости, тепловым судорогам и солнечному удару.