РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 июн. За прошедшие сутки в городском округе Щелково выявили еще 12 случаев коронавирусной инфекции, всего в округе зафиксировали 1146 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за минувшие сутки выявлено 694 случая коронавируса.

«В Щелкове за сутки выявлено 12 новых случаев коронавируса. Всего в городском округе зафиксировали 1146 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 50736 случаев коронавируса. Скончалось 702 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 18340 человек.

Жителям региона настоятельно рекомендуют избегать мест массового скопления людей. Также необходимо надевать медицинскую маску.

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России могут сократить новогодние каникулы в 2021 году. По словам председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике это необходимо для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.

Хотим узнать ваше мнение Стоит ли сократить новогодние каникулы для компенсации нерабочих дней? 31% Да, это немного стабилизирует экономику страны 31% Не хочу перерабатывать, нерабочие дни были принудительными 31% Новогодние праздники - это святое 31% Лучше сократить майские праздники Результаты

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.