С 12 июня в Подмосковье разрешена работа летних веранд кафе и ресторанов после почти трех месяцев карантина. Это стало долгожданным событием для жителей, которые устали готовить дома и просто соскучились по атмосфере заведений. Корреспондент РИАМО проверила, какие веранды уже успели открыться в Красногорске, и пообщалась с первыми клиентами.
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Люди пришли с распечатанными новостями
Об открытии летних веранд накануне длинных июньских выходных сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Уже можно отдыхать, и этот сервис будет открыт», - сказал он. Всего в Московской области для посетителей открылось более 200 летних веранд. Об открытии заведение должно сообщить в Минсельхозпрод, а также органу местного самоуправления. С 12 июня было подано 229 уведомлений о возобновлении деятельности летних веранд, а всего в этом летнем сезоне планируется открыть 500 летних кафе.
Возобновление работы летних веранд для самих владельцев кафе и ресторанов стало настоящим сюрпризом. Многим приходилось открываться в авральном режиме, чтобы встретить первых гостей.
Так, на улице Пионерской, рядом с Городским парком Красногорска, расположено три заведения, но два их них пока не работают, их летние веранды также пусты. Открылось только кафе «Веранда» - здесь включили уличное освещение. Сейчас маленькая веранда обслуживает всего три столика, свободный уже зарезервирован.
«Сюда мы обычно сажаем пожилых людей и мам с детьми, если на улице холодно. У нас раньше были зонтики, но мы пока не успели их установить. А здесь можно посадить несколько человек, чтобы соблюдать дистанцию», - рассказывает официантка Камилла.
По ее словам, уже 12 июня постоянные клиенты пришли с распечатанными новостями из Интернета и сказали: «Впустите нас - уже можно!». Несмотря на то, что веранда была в «недоделанном состоянии», пришлось открыться для гостей.
Хотя кухня «Веранды» работала на доставку во время самоизоляции, продуктов не хватало, так как не было закупок.
По ее словам, первым посетителям пришлось ждать заказов около 20 минут.
«У нас, конечно, есть заготовки, но салаты, горячее мы делаем с ножа. Гостям пришлось ждать блюда», - поделилась девушка.
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Экстренные закупки и неполное меню
Управляющий бара возле Ивановских прудов Сергей рассказал, что они узнали о возможности открытия в 11 вечера в четверг. «Для нас это стало неожиданностью. Нам нужно было все убрать, ведь мы не работали три месяца, только доставка», - отметил он.
Заведение даже не объявляло об открытии. «12 июня мы открылись, веранда наша – место проходное, и люди, проезжая мимо, останавливались, спрашивали, можно ли прийти. Наши постоянные гости нас знают, они тоже приходили и интересовались. Мы приглашали всех», - говорит Сергей.
Поставить летнюю веранду сразу – непросто. «Это заняло полдня. Но мы до сих пор каждый день что-то делаем. И у нас все равно уборка идет до сих пор», - добавляет он.
«Нам нужно было закупить продукты, экстренно вызывать персонал, так как люди находили себе подработку. Штат мы не сокращали, но людям нужно было на что-то жить, и все ушли на подработку», - поделился управляющий.
Пока бар не может предложить гостям все блюда из меню.
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Как в первый раз
Администратор паба Red Finch Pub на улице Циолковского Леся призналась, что открываться в таком режиме – «как в первый раз». Им удалось открыться 12 июня, но поздно вечером – весь день занимались уборкой. На сайте заведения не было сообщения об открытии, но люди сами заходили, увидев открытую веранду.
Пока в баре не успели сделать летнее меню. «В первый день закупили овощи, мясо. Поставщиков попросили ускориться», - добавила она.
Люди пошли
Камилла считает, что открывать веранды стоило даже в ускоренном режиме – ради постоянных гостей. «Сейчас у нас наши постоянные гости, которые сразу же пришли к нам. Им только дай волю – они сразу к нам», - говорит она.
Даже несмотря на то, что пока людей не так много, заведение будет работать. «Мы очень любим общаться с людьми, мы не просто официанты, стараемся, чтобы им было комфортно. Мы держимся только из-за постоянных гостей, которых у нас достаточно», - признается официантка «Веранды».
По мнению Сергея, открытие веранд, в первую очередь, важно не для бизнеса, а для людей, «чтобы они почувствовали нормальную жизнь и расслабились». «Наши постоянные гости – это все, они привыкли к нам, а мы к ним за 10 лет», - говорит он.
Но пока людей немного, до полного реанимирования бизнеса еще далеко.
А вот в Red Finch Pub рассказали, что в прошедшие выходные народ шел очень хорошо. «У нас хорошо люди пошли. Одни встают, обработка, сразу другие садятся. После каждого обрабатываются столы, диваны», - отметила собеседница РИАМО.
По ее мнению, веранды стоило открывать, так как «люди очень соскучились по отдыху, по общению, просто по вкусному ужину».
В пабе серьезно подходят к требованиям Роспотребнадзора: везде антисептики, туалет можно посещать пока только по одному.
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Простые радости
Сергей – постоянный гость «Веранды», он пришел еще 12 июня. Хотя заведение не было полностью готово к открытию, для него важна атмосфера.
«Я живу рядом, ходил сюда постоянно в течение последних лет. Здесь очень домашняя атмосфера, видите – даже ребенка своего можно оставить. Жду, когда откроется зал, чтобы прийти с друзьями», - поделился мужчина.
Евгения решила выбраться из дома в кафе около парка, чтобы выпить кофе. «Я уже начала ездить в офис, сегодня был первый день не на удаленке, и после мегаполиса такое удовольствие посидеть в тихом месте рядом с природой. Раньше мы не ценили таких простых моментов», - отмечает она.
В другом баре посетительница с дочкой-подростком пришли ради того, чтобы поесть вне дома.
«Дочка вытащила меня из дома, чтобы просто вкусно поесть. Тут хорошая кухня, и молодцы, что справляются, не закрылись. Не так много хороших мест можно найти рядом с домом», - рассказала она.
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