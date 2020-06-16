С 12 июня в Подмосковье разрешена работа летних веранд кафе и ресторанов после почти трех месяцев карантина. Это стало долгожданным событием для жителей, которые устали готовить дома и просто соскучились по атмосфере заведений. Корреспондент РИАМО проверила, какие веранды уже успели открыться в Красногорске, и пообщалась с первыми клиентами.

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Люди пришли с распечатанными новостями

Об открытии летних веранд накануне длинных июньских выходных сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Уже можно отдыхать, и этот сервис будет открыт», - сказал он. Всего в Московской области для посетителей открылось более 200 летних веранд. Об открытии заведение должно сообщить в Минсельхозпрод, а также органу местного самоуправления. С 12 июня было подано 229 уведомлений о возобновлении деятельности летних веранд, а всего в этом летнем сезоне планируется открыть 500 летних кафе.

Возобновление работы летних веранд для самих владельцев кафе и ресторанов стало настоящим сюрпризом. Многим приходилось открываться в авральном режиме, чтобы встретить первых гостей.

Так, на улице Пионерской, рядом с Городским парком Красногорска, расположено три заведения, но два их них пока не работают, их летние веранды также пусты. Открылось только кафе «Веранда» - здесь включили уличное освещение. Сейчас маленькая веранда обслуживает всего три столика, свободный уже зарезервирован.

«Сюда мы обычно сажаем пожилых людей и мам с детьми, если на улице холодно. У нас раньше были зонтики, но мы пока не успели их установить. А здесь можно посадить несколько человек, чтобы соблюдать дистанцию», - рассказывает официантка Камилла.

По ее словам, уже 12 июня постоянные клиенты пришли с распечатанными новостями из Интернета и сказали: «Впустите нас - уже можно!». Несмотря на то, что веранда была в «недоделанном состоянии», пришлось открыться для гостей.

Хотя кухня «Веранды» работала на доставку во время самоизоляции, продуктов не хватало, так как не было закупок.

«И тут – народ хочет к нам. Из-за карантина у заготовок прошел срок годности, и нам пришлось экстренно делать заказ», - отметила Камилла.

По ее словам, первым посетителям пришлось ждать заказов около 20 минут.

«У нас, конечно, есть заготовки, но салаты, горячее мы делаем с ножа. Гостям пришлось ждать блюда», - поделилась девушка.

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Экстренные закупки и неполное меню

Управляющий бара возле Ивановских прудов Сергей рассказал, что они узнали о возможности открытия в 11 вечера в четверг. «Для нас это стало неожиданностью. Нам нужно было все убрать, ведь мы не работали три месяца, только доставка», - отметил он.

Заведение даже не объявляло об открытии. «12 июня мы открылись, веранда наша – место проходное, и люди, проезжая мимо, останавливались, спрашивали, можно ли прийти. Наши постоянные гости нас знают, они тоже приходили и интересовались. Мы приглашали всех», - говорит Сергей.

Поставить летнюю веранду сразу – непросто. «Это заняло полдня. Но мы до сих пор каждый день что-то делаем. И у нас все равно уборка идет до сих пор», - добавляет он.

«Нам нужно было закупить продукты, экстренно вызывать персонал, так как люди находили себе подработку. Штат мы не сокращали, но людям нужно было на что-то жить, и все ушли на подработку», - поделился управляющий.

Пока бар не может предложить гостям все блюда из меню.

«Мы до сих пор не купили все продукты. Думаю, мы сейчас готовы только на 60%. Оборотных средств не так много, если не сказать больше», - делится Сергей.

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Как в первый раз

Администратор паба Red Finch Pub на улице Циолковского Леся призналась, что открываться в таком режиме – «как в первый раз». Им удалось открыться 12 июня, но поздно вечером – весь день занимались уборкой. На сайте заведения не было сообщения об открытии, но люди сами заходили, увидев открытую веранду.

«Мы не были готовы. Пришлось вызывать персонал – официантов, барменов. 12 июня гости нам сказали, впустите нас, уже можно!», - говорит администратор.

Пока в баре не успели сделать летнее меню. «В первый день закупили овощи, мясо. Поставщиков попросили ускориться», - добавила она.

Люди пошли

Камилла считает, что открывать веранды стоило даже в ускоренном режиме – ради постоянных гостей. «Сейчас у нас наши постоянные гости, которые сразу же пришли к нам. Им только дай волю – они сразу к нам», - говорит она.

Даже несмотря на то, что пока людей не так много, заведение будет работать. «Мы очень любим общаться с людьми, мы не просто официанты, стараемся, чтобы им было комфортно. Мы держимся только из-за постоянных гостей, которых у нас достаточно», - признается официантка «Веранды».

По мнению Сергея, открытие веранд, в первую очередь, важно не для бизнеса, а для людей, «чтобы они почувствовали нормальную жизнь и расслабились». «Наши постоянные гости – это все, они привыкли к нам, а мы к ним за 10 лет», - говорит он.

Но пока людей немного, до полного реанимирования бизнеса еще далеко.

«Людей, конечно, стало меньше. Сейчас сидит один столик, и этого мало. Но люди соскучились по общению, были компании в эти выходные», - отметил управляющий бара.

А вот в Red Finch Pub рассказали, что в прошедшие выходные народ шел очень хорошо. «У нас хорошо люди пошли. Одни встают, обработка, сразу другие садятся. После каждого обрабатываются столы, диваны», - отметила собеседница РИАМО.

По ее мнению, веранды стоило открывать, так как «люди очень соскучились по отдыху, по общению, просто по вкусному ужину».

В пабе серьезно подходят к требованиям Роспотребнадзора: везде антисептики, туалет можно посещать пока только по одному.

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Простые радости

Сергей – постоянный гость «Веранды», он пришел еще 12 июня. Хотя заведение не было полностью готово к открытию, для него важна атмосфера.

«Я живу рядом, ходил сюда постоянно в течение последних лет. Здесь очень домашняя атмосфера, видите – даже ребенка своего можно оставить. Жду, когда откроется зал, чтобы прийти с друзьями», - поделился мужчина.

Евгения решила выбраться из дома в кафе около парка, чтобы выпить кофе. «Я уже начала ездить в офис, сегодня был первый день не на удаленке, и после мегаполиса такое удовольствие посидеть в тихом месте рядом с природой. Раньше мы не ценили таких простых моментов», - отмечает она.

В другом баре посетительница с дочкой-подростком пришли ради того, чтобы поесть вне дома.

«Дочка вытащила меня из дома, чтобы просто вкусно поесть. Тут хорошая кухня, и молодцы, что справляются, не закрылись. Не так много хороших мест можно найти рядом с домом», - рассказала она.